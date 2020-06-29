Неизвестные пытались поджечь здание немецкого Рейхстага

В ночь на понедельник неизвестные пытались совершить поджог здания Рейхстага в Германии. Здание находится под защитой, было вызвано 50 пожарных.

В ночь на понедельник неизвестные предприняли неудачную попытку совершить поджог в доме немецкого Бундестага.

Об инциденте сообщает Berliner Morgenpost.

"В ночь на понедельник была совершена попытка поджога в здании Рейхстага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники около 0.30 вылили горючую жидкость на ДСП, которая заменяла окно на восточной стороне здания, и подожгли ее.

Операция по тушению была завершена через 30 минут. Поскольку здание находится под защитой, было вызвано 50 пожарных.

Несмотря на то, что берлинская полиция быстро прибыла на место, преступники успели скрыться. До сих пор непонятно, были ли они зафиксировано видеокамерами.

Федеральная полиция проводит расследование.

Как сообщалось, 26 июня злоумышленник с ножом напал на людей в Глазго. 28 июня произошло еще одно нападение с ножом, человека зарезали.