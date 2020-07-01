Скачать
Среда, 01.07.2020

"Прощались" с эпидемией: В Чехии на Карловом мосту устроили пир (Видео)

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чешские СМИ. Люди делились едой и напитками из дома. Такое застолье, по словам организаторов, должно символизировать окончание коронавирусной пандемии и предстоящий летний отдых. Чтобы принять участие в необычном мероприятии, всем участникам нужно было зарегистрироваться. При этом банкет был бесплатным. Посетители пренебрегли масками и не соблюдали социальной дистанции. А Карлов мост выбрали, пока тот пуст из-за ограничения на въезд для туристов.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Чехия, Прага, Карлов мост, Коронавирус.
10:49 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь