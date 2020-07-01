"Прощались" с эпидемией: В Чехии на Карловом мосту устроили пир (Видео)

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чешские СМИ. Люди делились едой и напитками из дома. Такое застолье, по словам организаторов, должно символизировать окончание коронавирусной пандемии и предстоящий летний отдых. Чтобы принять участие в необычном мероприятии, всем участникам нужно было зарегистрироваться. При этом банкет был бесплатным. Посетители пренебрегли масками и не соблюдали социальной дистанции. А Карлов мост выбрали, пока тот пуст из-за ограничения на въезд для туристов.