В Италии разрешили пересадить беженцев с судна, объявившего ЧС, на карантинный паром

"180 мигрантов со спасательного корабля Ocean Viking прибудут в Порто-Эмпедокл в понедельник, где их переведут на другое судно - Moby Zaza и поместят на карантин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все мигранты сдадут тест на коронавирус.
Ранее французская общественная организация SOS Méditerranée, которая занимается спасением людей в Средиземном море, сообщила о беспорядках на борту Ocean Viking, в том числе попытках самоубийства и угрозах расправы с членами экипажа.
Правительство Италии в субботу направило врача на судно.
Как сообщалось, 180 человек были спасены между 25 и 30 июня, среди них 25 несовершеннолетних. На борту Ocean Viking также находится женщина на пятом месяце беременности.
Италия и Мальта отказались их принимать. SOS Mediterranee обратилась к странам ЕС с призывом найти срочное решение.