В Италии разрешили пересадить беженцев с судна, объявившего ЧС, на карантинный паром

Власти Италии разрешили пересадить 180 мигрантов со спасательного судна Ocean Viking, которое ранее объявило чрезвычайное положение, на карантинный паром Moby Zaza. Об этом сообщает Euronews.

"180 мигрантов со спасательного корабля Ocean Viking прибудут в Порто-Эмпедокл в понедельник, где их переведут на другое судно - Moby Zaza и поместят на карантин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все мигранты сдадут тест на коронавирус.

Ранее французская общественная организация SOS Méditerranée, которая занимается спасением людей в Средиземном море, сообщила о беспорядках на борту Ocean Viking, в том числе попытках самоубийства и угрозах расправы с членами экипажа.

Правительство Италии в субботу направило врача на судно.

Как сообщалось, 180 человек были спасены между 25 и 30 июня, среди них 25 несовершеннолетних. На борту Ocean Viking также находится женщина на пятом месяце беременности.

Италия и Мальта отказались их принимать. SOS Mediterranee обратилась к странам ЕС с призывом найти срочное решение.