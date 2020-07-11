25-ая годовщина резни в Сребренице: мемориальную церемонию пришлось сократить

В Боснии и Герцеговине из-за пандемии коронавируса пришлось сократить главную мемориальную церемонию к 25-й годовщине резни в Сребренице. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Главную мемориальную церемонию из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось сократить, в частности, на нее не приедет большинство зарубежных гостей, включая британского принца Чарльза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 июля на мемориальном кладбище Потокари происходит перезахоронение останков девяти недавно обнаруженных жертв. В общем свой последний приют на этом кладбище нашли более 6640 жертв массовых казней.

В июле 1995 года более восьми тысяч мужчин и мальчиков из общины боснийских мусульман были убиты силами боснийских сербов в городе Сребреница. Это стало самым ужасным массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

Международные суды признали расправу геноцидом.