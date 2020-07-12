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Всемирный совет церквей просит Эрдогана пересмотреть решение о лишении Айя-Софии статуса музея

Всемирный совет церквей просит Эрдогана пересмотреть решение о лишении Айя-Софии статуса музея
Обновлено 23:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Глава Всемирного совета церквей Иоанн Саук написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой пересмотреть решение о лишении Айя-Софии статуса музея. Об этом сообщает AP.

“Глава Всемирного совета церквей обратился к президенту Турции, выразив “печаль и озабоченность” по поводу решения изменить статус знаменитой стамбульской Святой Софии из музея на мечеть”, - говорится в сообщении.

И.о. генерального секретаря ВСЦ Иоанн Саук подчеркнул, что в качестве музея всемирного наследия “Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех наций”.

Саук также заявил, что статус музея был “мощным свидетельством” приверженности Турции к секуляризации общественной жизни. Он призвал Эрдогана пересмотреть решение в интересах содействия взаимопониманию, сотрудничеству, чтобы избежать возобновления старых разногласий и вражды.

Ранее Государственный департамент США заявил, что "разочарован" решением и с нетерпением ждет, что Турция сохранит памятник открытым для всех.

Папа Римский Франциск заявил, что решение Турции, которым собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и преобразован в мечеть, вызывает большую скорбь.

Как сообщалось, 10 июля Государственный совет (высший административный суд) Турции отменил решение правительства от 1934 года о статусе музея Айя-Софии, расположенного в Стамбуле, что позволит снова использовать этот памятник в качестве мечети.

В ЕС раскритиковали это решение турецких властей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на решение об изменении статуса собора.

Собор Святой Софии был построен в годы правления императора Византии Юстиниана I и открыт в декабре 537 года. Свыше тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире, в нем короновали византийских императоров. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор превратили в главную мечеть Османского государства.

Музейный статус собор Святой Софии получил в 1934 году по инициативе первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Все по теме:

Турция, Мечеть, Реджеп Тайип Эрдоган, Айя-София.

Автор:

Телеграф
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