На юге Франции масштабные лесные пожары, тысячи людей эвакуировали

Побережье Средиземного моря охвачено огнем. Людей эвакуируют на лодках. Сильный порывистый ветер усложняют тушение огня.

На юге Франции у побережья Средиземного моря вспыхнул лесной пожар. Огнем охвачен город Мартиг. Об этом сообщают местные СМИю.

Сообщается, что к тушению пожара привлекли почти 2 000 пожарных. Порывы ветра достигали до 90 км/час, что усложняет тушение пожара.

С местности эвакуировали людей, отселили почти 3 000 человек. Есть пострадавшие, около 14 пожарных травмировались или отравились угарным газом.

Кроме того, от пожара уже пострадали около тысячи гектаров территории. Сгорели десятки домов, людей размещают в муниципальных зданиях.

Эвакуировать жильцов помогают рыбаки, которые имели собственные лодки. К тушению пожара привлекли авиацию.

Как сообщалось, на юге Калифорнии вспыхнули масштабные лесные пожары, огнем уничтожены уже более 6 тысяч гектаров леса.

Кроме того, лесные пожары бушуют и в Греции в поселке Кенхреи. Там несколько дней подряд пожарные борются с огнем.