На юге Франции масштабные лесные пожары, тысячи людей эвакуировали

На юге Франции у побережья Средиземного моря вспыхнул лесной пожар. Огнем охвачен город Мартиг. Об этом сообщают местные СМИю.
Сообщается, что к тушению пожара привлекли почти 2 000 пожарных. Порывы ветра достигали до 90 км/час, что усложняет тушение пожара.
С местности эвакуировали людей, отселили почти 3 000 человек. Есть пострадавшие, около 14 пожарных травмировались или отравились угарным газом.
Кроме того, от пожара уже пострадали около тысячи гектаров территории. Сгорели десятки домов, людей размещают в муниципальных зданиях.
Эвакуировать жильцов помогают рыбаки, которые имели собственные лодки. К тушению пожара привлекли авиацию.
Как сообщалось, на юге Калифорнии вспыхнули масштабные лесные пожары, огнем уничтожены уже более 6 тысяч гектаров леса.
Кроме того, лесные пожары бушуют и в Греции в поселке Кенхреи. Там несколько дней подряд пожарные борются с огнем.