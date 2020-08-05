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На юге Франции масштабные лесные пожары, тысячи людей эвакуировали

На юге Франции масштабные лесные пожары, тысячи людей эвакуировали
14:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Побережье Средиземного моря охвачено огнем. Людей эвакуируют на лодках. Сильный порывистый ветер усложняют тушение огня.

На юге Франции у побережья Средиземного моря вспыхнул лесной пожар.  Огнем охвачен город Мартиг. Об этом сообщают местные СМИю.

Сообщается, что к тушению пожара привлекли почти 2 000 пожарных. Порывы ветра достигали до 90 км/час, что усложняет тушение пожара.

С местности эвакуировали людей, отселили почти 3 000 человек. Есть пострадавшие, около 14 пожарных травмировались или отравились угарным газом.

Пожары во Франции 5.08.2020

Пожары во Франции 5.08.2020

Пожары во Франции 5.08.2020

Кроме того,  от пожара уже пострадали около тысячи гектаров территории. Сгорели десятки домов, людей размещают в муниципальных зданиях. 

Эвакуировать жильцов помогают рыбаки, которые имели собственные лодки. К тушению пожара привлекли авиацию.

Пожары во Франции 5.08.2020

Как сообщалось, на юге Калифорнии вспыхнули масштабные лесные пожары, огнем уничтожены уже более 6 тысяч гектаров леса. 

Кроме того, лесные пожары бушуют и в Греции в поселке Кенхреи. Там несколько дней подряд пожарные борются с огнем.

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Все по теме:

Франция, Пожары, Лесные пожары.

Автор:

Телеграф
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