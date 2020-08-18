Гуманитарная виза: в Польше приняли политических беженцев из Беларуси

В Польше приняли первых политических беженцев из Беларуси. В стране готовы принять всех, кто испытывает давление из-за полит-убеждений. Об этом сообщает замглавы МИД Польши Мартина Пшидача.

По его словам, понятие "гуманитарная виза" и возможность предоставлять убежище прописаны в международном праве.

"Вместе с тем мы попросили наших консулов и пограничников о скорейшей выдаче виз в ситуации политической угрозы, - отметил он. - Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьба о пересечении границы без соответствующих документов.

Мы такую тропу для тех, кто по политическим причинам уходит из своей страны, открыли, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу".

Пшидач добавил, что таким образом белорусов не поощряют выезжать из страны, им дают возможность защититься в случае возникновения проблем.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.