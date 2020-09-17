Протесты в Беларуси: 17 стран ОБСЕ запускают "Московский механизм"

17 стран-участниц ОБСЕ запускают "Московский механизм" по ситуации в Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении делегаций стран, поддержавших инициативу.

Среди стран, поддерживающих инициативу, Канада, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния и Словакия. Украина также является участницей ОБСЕ, но ее нет среди членов инициативы.

"Московский механизм" предусматривает создание независимой миссии, которая исследует информацию о серьезных нарушениях прав человека, свободы слова, фальсификации выборов и права на мирные собрания.

Среди причин запуска "механизма" - фальсификация выборов, необоснованные задержания и насилие в отношении протестующих, препятствование работе журналистов, ограничение доступа к Интернету, аресты лидеров оппозиции и принуждение к выезду из страны.

"Сегодня мы применяем параграф 12 Московского документа от 1991 года... для создания экспертной миссии, которая исследует и подготовит отчет о фактах, которые вызывают обеспокоенность ... Мы ожидаем сотрудничества с БДИПЧ и белорусской делегацией в ближайшие дни для подготовки миссии", - отмечают в заявлении.

"Московский механизм" может быть запущен по инициативе 10 и более стран-участниц ОБСЕ. Миссия по итогам своей работы готовит отчет и рекомендации для властей страны, ОБСЕ и международного сообщества относительно возможных вариантов реагирования на обнаруженные проблемы.

Он уже применялся в отношении Беларуси в 2011 году по инициативе 14 стран.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.