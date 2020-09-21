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В ЕС заговорили о возможном введении безвизового режима с Беларусью

В ЕС заговорили о возможном введении безвизового режима с Беларусью
12:32 Сегодня Телеграф
Президенты Литвы, Польши и Румынии утвердили пять пунктов пакета помощи Беларуси и призвали остальные страны присоединяться.

Лидеры трех стран призвали ЕС сформировать пакет помощи для Беларуси.

Об этом говорится в заявлении президентов трех стран, передает латвийское издание delfi.lt.

Пять пунктов пакета помощи:

  • содействие торговле с ЕС и помощи в переговорах по вступлению в ВТО,

  • безвизовый режим при наличии необходимых условий,

  • содействие диверсификации (освоение новых видов и расширение рынка — ред.) энергетики и энергетической безопасности Беларуси,

  • доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Беларуси,

  • увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов в реформировании экономики и привлечении инвестиций.

"Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз — как крупная мировая экономическая держава — должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Беларуси", — говорится в заявлении.

Напомним, Лукашенко призвал Литву, Польшу и Украину "остановить своих безумных политиков, а также заявил, что Беларусь, Польша и Литва могут превратится "в театр военных действий". Он также заявил, что Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной.

В Беларуси уже больше месяца продолжаются масштабные протесты. Протестующие не согласны с результатами выборов, которое прошли еще 9 августа. Каждое воскресенье в стране проходят традиционные марши протестов. Силовики задерживают сотни человек.

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская пообещала президенту Беларуси Александру Лукашенко гарантии личной безопасности. Только в том случае, если он уйдет из власти мирно.

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Беларусь, Литва, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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