Решение Сената Франции по Карабаху взволновало Армению и Азербайджан

Сенат Франции 25 ноября принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха. Однако эта резолюция носит рекомендательный характер – она будет передана в качестве совета правительству Франции, которому теперь предстоит решать этот вопрос.



Армения, непризнанный Арцах и Азербайджан отреагировали по-разному на это решение.

"За проголосовали 305 депутатов, при 1 против", - зачитал результат голосования председатель Сената Жерар Ларше.

Смотрите видео принятия резолюции.

Также Франция призывает Азербайджан вывести войска с территорий, которые они заняли в последние 2 месяца.

Однако МИД Франции заявил, что одностороннее признание Парижем независимого нагорного Карабаха не пойдёт на пользу ни Армении, ни населению Карабаха, ни самой Франции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "историческим решением" резолюцию Сената Франции с призывом к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской республики. Приветствует принятую Верхней палатой Парламента Франции резолюцию и непризнанный Арцах, отмечая важность смелой позиции.

Для Азербайджана же эта резолюция — обычная бумажка. Ее принятие, считает правительство "провокация и позорный шаг для французской политики".

Напомним, в ночь на вторник, 10 ноября, неожиданно стало известно о подписании заявления по Карабаху президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.