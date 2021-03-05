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Байден обсудил с главой Еврокомиссии Украину и меры против России: что известно

Байден обсудил с главой Еврокомиссии Украину и меры против России: что известно
Обновлено 23:05 Сегодня Телеграф

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом США Джо Байденом ряд стратегических вопросов в рамках двустороннего партнерства. Собеседники обсудили вопросы авиационных споров, экономики, борьбы с пандемией и изменения климата. Также они поговорили и об Украине. 

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии

"Мы договорились активизировать наше сотрудничество как партнеры-единомышленники и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной обстановки. Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что обе стороны разделяют стратегический взгляд на Россию. Помимо того, от фон дер Ляйен прозвучало предложение по тщательной координации политики и мер, касающихся Восточной Европы. Также стороны обменялись взглядами относительно ситуации в Украине. 

Других деталей глава ЕК не предоставила. 

А вот в пресс-служба Белого дома дала еще меньше деталей. 

"Лидеры договорились координировать действия по вопросам, представляющим общий интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы", - говорится в сообщении

Как сообщалось ранее, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер высказал мнение, что Штаты готовы подталкивать Украину к реформам даже в жесткой форме из-за беспокойства касательно замедления хода их реализации.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Украина, США, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден.
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