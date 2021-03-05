Байден обсудил с главой Еврокомиссии Украину и меры против России: что известно

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом США Джо Байденом ряд стратегических вопросов в рамках двустороннего партнерства. Собеседники обсудили вопросы авиационных споров, экономики, борьбы с пандемией и изменения климата. Также они поговорили и об Украине.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
"Мы договорились активизировать наше сотрудничество как партнеры-единомышленники и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной обстановки. Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обе стороны разделяют стратегический взгляд на Россию. Помимо того, от фон дер Ляйен прозвучало предложение по тщательной координации политики и мер, касающихся Восточной Европы. Также стороны обменялись взглядами относительно ситуации в Украине.
Других деталей глава ЕК не предоставила.
А вот в пресс-служба Белого дома дала еще меньше деталей.
"Лидеры договорились координировать действия по вопросам, представляющим общий интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер высказал мнение, что Штаты готовы подталкивать Украину к реформам даже в жесткой форме из-за беспокойства касательно замедления хода их реализации.