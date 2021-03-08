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Президента прослушивали более 1500 тысяч раз: в Сербии заявили о госпереворте

Президента прослушивали более 1500 тысяч раз: в Сербии заявили о госпереворте
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф

В Сербии разгорелся скандал в связи с незаконно прослушкой разговоров президента страны Александра Вучича и его семьи. Премьер-министр республики Ана Брнабич заявила о попытке госпереворота.

Информацию о прослушивание главы государства огласил в субботу,  7 марта, во время заседания Совета национальной безопасности министр обороны Сербии Александр Вулин. По словам чиновника, Александра Вучича и членов его семьи в течение нескольких лет незаконно прослушивали 1572 раза, пишет издание Danas.

Позже стало известно, что в этой истории замешаны высокопоставленные чиновники МВД.

"Всех проверили на полиграфе, сразу скажу — все они отвечали на самые важные вопросы, которые мы им задавали, и в основном это касается незаконного прослушивания телефонных разговоров президента. Это никогда не должно повториться ни с кем в Сербии, никогда" — сказал Вулин.

Все собранные материалы силовики передали в прокуратуры, а МВД приступило к расследованию.

Позже, премьер-министр Сербии Ана Брнабич высказала предположение, что прослушка могла быть лишь одним из звеньев глобальной операции, конечная цель которой было физическое устранение президента, сообщает novosti.rs.

"Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой государственного переворота», — заявила она, потребовав раскрыть весь механизм «до последнего винтика", - отметила она.

По ее мнению Вучича собирались отстранить от власти. "То ли удалить физически, то ли свести с ума от нападений иностранцев на семью".

Напомним, президент Сербии Александр Вучич раскритиковал пресс-секретаря МИД РФ за "примитивизм и пошлость"

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Сербия, Покушение, Прослушка, Александр Вучич, Госпереворот.
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