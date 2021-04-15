Римскую статую I века до н.э. много лет назад похитили: нашлась она в неожиданном месте (фото)

Любопытную находку обнаружили в одном из антикварных магазинов Брюсселя. Была найдена древняя статуя времен Римской империи, украденная много лет назад.

Артефакт был найден двумя офицерами военной полиции карабинеров. Они случайно наткнулись на мраморную фигуру во время прогулки в городском районе Саблон, известный своими антикварными магазинами, сообщает BBC.

Как выяснилось, статуя I века до н.э. была банально украдена с территории виллы Марини Деттина на окраине Рима в ноябре 2011 года. По заявлению римских властей, к факту воровства причастны бельгийские власти. Сейчас статуя возвращена Италии.

К ответственности также привлечен итальянский торговец, использующий испанский псевдоним. Его подозревают в незаконном вывозе статуи.

Отметим, что Италия активно ведет кампанию по возвращению произведений искусства и артефактов.

Напомним. Украина также развернула информационную кампанию с целью возвращения в страну "скифского золота", украденного россиянами после оккупации Крымского полуострова в 2014 году.