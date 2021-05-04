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Можно будет почувствовать себя гладиатором: в Риме решили перестроить Колизей

Можно будет почувствовать себя гладиатором: в Риме решили перестроить Колизей
02:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Правительство Италии одобрило план по обустройству древнего римского Колизея новой сценой, чтобы посетители могли стоять там, где когда-то сражались гладиаторы.

Министр культуры Дарио Франческини объявил контракт на 18,5 миллионов евро (более 600 млн гривен) на строительство деревянной выдвижной конструкции в воскресенье.

Планируется, что работы будут сданы к 2023 году.

В настоящее время у памятника архитектуры, возрастом около 2000 лет, нет пола. Он был разрушен в конце XIX века во время археологических раскопок.

Ранее сообщалось, что в Помпеях археологами была найдена закусочная 2000-летней давности.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Италия, Рим, Колизей, Дарио Франческини.
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