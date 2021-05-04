Можно будет почувствовать себя гладиатором: в Риме решили перестроить Колизей

Правительство Италии одобрило план по обустройству древнего римского Колизея новой сценой, чтобы посетители могли стоять там, где когда-то сражались гладиаторы.

Министр культуры Дарио Франческини объявил контракт на 18,5 миллионов евро (более 600 млн гривен) на строительство деревянной выдвижной конструкции в воскресенье.

Планируется, что работы будут сданы к 2023 году.

Il #Colosseo tornerà ad avere la sua arena. Dopo anni di studi è stato proclamato il progetto vincitore. Sarà reversibile, consentirà di visitare i sotterranei e di vedere la maestosità del Colosseo dal centro, come è stato per secoli sino a fine ‘800 https://t.co/DG6UOKRcB4 pic.twitter.com/dI9XtY9dxV — Dario Franceschini (@dariofrance) May 2, 2021

В настоящее время у памятника архитектуры, возрастом около 2000 лет, нет пола. Он был разрушен в конце XIX века во время археологических раскопок.

Ранее сообщалось, что в Помпеях археологами была найдена закусочная 2000-летней давности.