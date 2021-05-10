Во Франции растет напряжение на почве "уступок исламизму": речь зашла об угрозе гражданской войны

Во Франции произошел общественный резонанс из-за публикации открытого письма, якобы собравшего 130 тысяч подписей, о предупреждении об угрозе начала гражданской войны.

Как сообщает BBC, изначально это сообщение появилось в журнале сторонников правых идеологий. В нем правительство страны было обвинено в том, что оно "идет на уступки исламизму".

В тексте письма говорится, что речь идет о вопросе выживания Франции.

Авторы письма называют себя частью "молодого поколения солдат", проходивших службу в Афганистане, Мали, ЦАР или участвовавших в антитеррористических операциях.

"Они отдали свою жизнь, чтобы уничтожить исламизм, которому вы делаете уступки на нашей земле", - говорится в письме.

Издание отмечает, что неизвестно, действительно ли авторы этого письма являются или являлись военнослужащими, поскольку подписанты решили остаться анонимными.

"Если разразится гражданская война, армия будет поддерживать порядок на своей земле", - сообщается в письме.

Политикам также рекомендовалось принять определенные действия, чтобы остановить "разложение", поскольку "во Франции назревает гражданская война, и они это прекрасно знают".

В прошлом месяце было обнародовано аналогичное письмо, которое открыто подписали генералы в отставке. Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли тогда заявила, что они будут наказаны, поскольку в стране действует закон, которым военнослужащим в отставке и резервистам запрещено публично выражать свое мнение о религии и политике.

Однако лидер ультраправых Марин ле Пен, которая собирается идти на президентские выборы в следующем году, открыто выразила поддержку военнослужащим.

Правительство Франции осудило оба этих письма.

Как сообщалось ранее, в Великобритании набирает обороты движение за независимость Шотландии.