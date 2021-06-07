Осторожнее с сувенирами из отпуска: в Европе могут оштрафовать на 100 тысяч грн за кражу песка и ракушек

В Европе десяткам людей грозит штраф до 3 тысяч евро (около 100 тысяч гривен) из-за вывоза пляжного песка и ракушек. В частности речь идет об итальянском острове Сардиния.

Об этом 5 июня сообщили BBC News.

По информации властей, 41 человек в общей сложности украли около 100 кг предметов с пляжей.

Примечательно, что на острове очень ценится белый песок Сардинии, поэтому вывозить его запрещено. Торговать песком или ракушками из Сардинии запретили еще в 2017 году.

Отметим, что туристы, в основе европейцы, и даже некоторые граждане Италии, разливают песок по бутылкам, в качестве сувениров, либо продают его в интернете.

По данным полиции, были обнаружены десятки онлайн-объявлений о продаже предметов, которые собрали на берегу, причем некоторые из них по "высоким ценам". Правоохранителям уже удалось собрать около 13 тысяч евро в виде штрафов.

Напомним, что ранее в МИД Украины рассказали какие страны откроются для украинцев после введения "паспортов вакцинации".

19 мая в Италии обнаружили остатки деревни, которая находилась под водой на протяжении 70 лет.