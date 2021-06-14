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Байден снова в игре: чем завершился саммит G7

Байден снова в игре: чем завершился саммит G7
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф

Событие, которого все ждали и за которым пристально следили, завершилось. Встреча лидеров стран большой семерки в Корнуолле на юго-западе Англии прошла плодотворно.

О ходе встречи и ее основных результатах говорится в статье "Байден призывает союзников по G7 занять более жесткую позицию в отношении Китая" на сайте National Public Radio, с переводом которой вас знакомит "Телеграф".

Лидеры G7 завершили свою первую личную встречу за два года, согласившись сплотить свои усилия в борьбе с пандемией коронавируса, препятствии изменению климата и, что особенно важно для президента Байдена, противодействии растущему влиянию Китая.

Байден назвал Китай главной стратегической проблемой для Соединенных Штатов и их демократических союзников, хотя и встретил некоторое сопротивление относительно того, насколько жестко должна быть выражена позиция в официальном совместном заявлении Большой семерки по Пекину. Некоторые члены G7 опасаются открытой конфронтации с Китаем, учитывая его экономическую мощь.

В коммюнике G7, опубликованном в воскресенье, содержится призыв к новому "своевременному, прозрачному, экспертному и научно обоснованному" расследованию происхождения COVID-19, которое будет проводиться Всемирной организацией здравоохранения; поддержка инфраструктуры для развивающихся стран, чтобы они могли конкурировать с китайской инициативой "Один пояс, один путь"; и поддержка реагирования на "нерыночные экономические методы" Китая.

Совместное заявление также включало в себя публичное осуждение нарушений прав человека в Китае в провинции Синьцзян и Гонконге, а также использование принудительного труда в секторах солнечной энергетики, сельского хозяйства и швейной промышленности.

"Я знаю, что это прозвучит несколько прозаично", - сказал Байден на пресс-конференции по завершении встречи G7. "Я думаю, что мы находимся в некотором противоборстве. Не с Китаем как таковым, а с автократами, автократическими правительствами всего мира, относительно того, смогут ли демократии конкурировать с ними в быстро меняющемся 21 веке".

Байден призвал Китай быть более открытым в отношении причин возникновения COVID-19, заявив, что мир до сих пор не знает, возникла ли пандемия на рынке в китайском городе Ухань или "это был неудавшийся лабораторный эксперимент".

Затем Байден отправится на встречу стран-участниц НАТО в Брюсселе, где выразит полную поддержку США по отношению к Альянсу. Но, помимо этого, он будет призывать к "модернизации" 70-летнего альянса, заявил Белый дом, учитывая новые угрозы со стороны Китая, изменение климата и кибератаки.

Ожидается, что в Брюсселе он услышит обеспокоенность европейских лидеров по поводу того, почему он до сих пор не отменил введенные Трампом тарифы на импорт европейской стали и алюминия. Байден возмутился, когда его спросили, почему они все еще действуют. "Сто двадцать дней", - сказал он, имея в виду, сколько времени он находится у власти. "Дайте мне перерыв. На это нужно время".

В среду, 16 июня, в Женеве Байден должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Там не будет такой пресс-конференции, которую бывший президент Дональд Трамп провел с Путиным в Хельсинки в 2018 году; Байден сказал, что не хочет участвовать в "конкурсе" рукопожатий и языка тела.

В воскресенье Байден заявил репортерам, что согласен с оценкой Путина о том, что отношения между двумя странами "находятся на низком уровне", и возложил ответственность за это на вмешательство Москвы в выборы и хакерские атаки. "У меня был доступ ко всей разведывательной информации. Он (Путин - прим.ред.) причастен ко всем этим действиям", - сказал Байден.

Хотя США не стремятся к конфликту, Байден сказал, что он "стремится решить те проблемы, которые, по нашему мнению, несовместимы с международными нормами". Большая семерка также обратилась к России по поводу ее "дестабилизирующего поведения", включая укрывательство организаций, стоящих за атаками программ-вымогателей и другими хакерскими атаками.

В выходные дни, которые включали в себя групповые  и индивидуальные встречи, которые один советник назвал "дипломатическими блиц-встречами", динамика Байдена заметно отличалась от динамики бывшего президента Дональда Трампа, который не участвовал в многосторонних саммитах и часто спорил с другими лидерами. "Я испытал неподдельное чувство энтузиазма по поводу того, что Америка снова за столом переговоров и полностью вовлечена в процесс", - сказал Байден на пресс-конференции по завершении саммита.

Байден встречался один на один с лидерами Германии, Италии и Японии. Он встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, которые в качестве гостей присутствовали на встрече "Большой семерки". Позже он встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, еще одним гостем, приглашенным на саммит.

В ходе встреч с лидерами Байден также рассказал о мерах по реагированию на COVID-19, изменении климата, выводе войск из Афганистана и нестабильности в Сахельском регионе Западной Африки (африканский регион к югу от Сахары, в котором бесчинствуют воинствующие экстремистские и террористические группировки. В январе 2019 года для борьбы с ними были возобновлены операции сил Сахельской пятерки, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, но без поддержки извне местные силовики не смогут справиться с поставленной задачей. Отмечается, что в Сахеле более, чем в других регионах мира, проявляется глобальное потепление - прим. ред.), заявил Белый дом.

"Нам нужно сотрудничать по всем этим вопросам", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон в начале часовой беседы с Байденом в субботу на террасе с видом на море.

"И я думаю, что это здорово, что президент США входит в этот клуб и очень готов к сотрудничеству", - сказал Макрон.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

Женева, Байден, Корнуолл, G-7, встреча на высшем уровне, саммит большой семерки.
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