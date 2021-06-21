В Бельгии рухнуло здание начальной школы, есть погибшие (фото, видео)

В бельгийском Антверпене рухнуло здание начальной школы, которую практически достроили к новому учебному сезону. В результате обрушения погибло 6 человек.

Об этом пишет The Brussels Times.

Сообщается, что жертвами ЧП стали строители, которые продолжали работы в этом здании. Их тела под грудами бетона и металла искали на протяжении двух дней. Погибшие - граждане Бельгии, Португалии, Румынии и России.

Почему обрушилось совершенно новое здание пока неизвестно. Расследованием занимаются полицейские, прокуратура и эксперты инженерного департамента города.

Напомним, на оживленную дорогу рухнуло пятиэтажное здание, в результате чего погибло 17 человек. Видео момента опубликовали очевидцы.