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Кремль терпит поражение в Молдове: о чем говорят результаты выборов в Молдове

Кремль терпит поражение в Молдове: о чем говорят результаты выборов в Молдове
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф

Партия президента Молдовы Майи Санду, похоже, получила большинство мест в парламенте по результатам выборов, прошедших в воскресенье.

Статья на сайте "Euronews"  рассказывает о ситуации в Молдове на данный момент. "Телеграф" предлагает ознакомиться с ее переводом.

Полученное большинство не позволит пророссийской оппозиции страны помешать широкой реформистской программе, благодаря которой Санду стала президентом в ноябре прошлого года.

В воскресенье вечером Санду в Facebook высказала надежду, что результат выборов ознаменует "конец воровского правления в Молдове". На тот момент ее партия уже набрала 47% голосов при подсчете 90% бюллетеней.

Майя Санду победила поддерживаемого Россией Игоря Додона на президентских выборах 3 ноября 2020 года. Это стало кульминацией замечательного политического выступления с проевропейским посланием, которое привлекло почти две трети граждан Молдовы, проживающих за рубежом, в основном в Европейском Союзе.

Санду пообещала повернуть вспять вектор движения, заданный Додоном, от Европы к России, и вернуть свою страну в европейскую семью. По словам Майи Санду приоритетное внимание будет уделено улучшению отношений как с Брюсселем, так и с Румынией, с которой Молдова имеет общую границу, культурную и политическую историю и язык.

Частичные результаты подсчета голосов избирательной комиссией Молдовы привели к тому, что "Партия действия и солидарности" Санду (PAS) набрала 48% голосов при подсчете 94% бюллетеней, что обеспечило бы ей абсолютное большинство в парламенте.

Между тем, Социалистическая партия Игоря Додона, похоже, набрала только 34%.

"Проблемы велики, людям нужны результаты", и "они должны почувствовать преимущества чистого парламента" и "честного и компетентного правительства", - заявила Санду в своем посте в Facebook, призвав "энергию сегодняшнего голосования направить на преобразование Молдовы".

Обе стороны заявили, что опасаются фальсификации, но по сообщениям молдавских СМИ, были зарегистрированы лишь незначительные нарушения избирательного кодекса. Уровень участия вырос до чуть более 48%, что совсем немного меньше по сравнению с предыдущими выборами в законодательные органы в 2019 году.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Победа партии Санду: пропрезидентская PAS сформирует монобольшинство в парламенте Молдовы.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

Молдова, Выборы, Парламентские выборы, Майя Санду, Игорь Додон.
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