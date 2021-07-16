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В Амстердаме установили стальной мост, полностью напечатанный на 3D-принтере (фото)

В Амстердаме установили стальной мост, полностью напечатанный на 3D-принтере (фото)
Обновлено 18:19 Сегодня Телеграф

В столице Нидерландов Амстердаме открыли полностью распечатанный на 3D-принтере мост. 

Об этом сообщается на официальном сайте Амстердама. 

Футуристический мост был распечатан из нержавеющей стали, его длина 12,3 метра, а ширина 6,3 метра. На изготовление конструкции ушло шесть тонн металла. 

Мост собирался в течение полугода шар за шаром с помощью четырех роботов. Он обладает встроенными датчиками, которые отслеживают возможные прогибы, а также фиксируют количество людей, которые по нему прошли. 

Конструкция соединяет два берега через канал Аудезейтс Ахтербургвал.

Мост в Амстердаме

Мост установлен как временную альтернативу старому мосту, который отправили на реконструкцию. По задумке местных властей, его уберут через два года, к тому времени восстановительные работы должны быть завершены. 

Мост в Амстердаме

Впервые проект временного моста показали в 2015 году, а в 2018 он получил приз зрительских симпатий на конкурсе в Эйндховене. 

Как сообщалось ранее, в Лондоне появился первый в мире скай-пул - "плавучий бассейн" на высоте 40 метров, который соединяет два небоскреба.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 250

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Амстердам, Нидерланды, Мост, 3D печать.
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