В Амстердаме установили стальной мост, полностью напечатанный на 3D-принтере (фото)

В столице Нидерландов Амстердаме открыли полностью распечатанный на 3D-принтере мост.

Об этом сообщается на официальном сайте Амстердама.

Футуристический мост был распечатан из нержавеющей стали, его длина 12,3 метра, а ширина 6,3 метра. На изготовление конструкции ушло шесть тонн металла.

Мост собирался в течение полугода шар за шаром с помощью четырех роботов. Он обладает встроенными датчиками, которые отслеживают возможные прогибы, а также фиксируют количество людей, которые по нему прошли.

Конструкция соединяет два берега через канал Аудезейтс Ахтербургвал.

Мост установлен как временную альтернативу старому мосту, который отправили на реконструкцию. По задумке местных властей, его уберут через два года, к тому времени восстановительные работы должны быть завершены.

Впервые проект временного моста показали в 2015 году, а в 2018 он получил приз зрительских симпатий на конкурсе в Эйндховене.

Как сообщалось ранее, в Лондоне появился первый в мире скай-пул - "плавучий бассейн" на высоте 40 метров, который соединяет два небоскреба.