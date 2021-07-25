В Хорватии разбился автобус: 10 человек погибли, еще 44 травмированы в ДТП (фото, видео)

В столице Хорватии Загреб утром 25 июля в воскресенье водитель автобуса уснул за рулем, свернул с шоссе и разбился.

Впоследствии аварии погибли 10 человек и по меньшей мере 44 получили травмы.

Об этом сообщает "AP NEWS".

ДТП произошло около 6 часов утра недалеко от города Славонски-Брод между Загребом и границей Сербии.

Водителя автобуса арестовали за то, что он во время вождения транспортным средством уснул за рулем.

«Он сказал, что заснул на мгновение», - заявил заместитель местного прокурора Славко Пранджич.

Когда полицейские приехали на место происшествия, то увидели, что автобус лежал в траве у края дороги. Из-за ДТП правоохранители остановили движение по шоссе на несколько часов, прежде чем автобус сняли и открыли одну полосу дороги.

Также в полиции заявили, что автобус двигался с Германии в административный центр Косово Приштину, что находится на юге от Сербии.

В автобусе на момент аварии находилось 67 пассажиров (среди них 15 несовершеннолетних), включая двух водителей, один из которых погиб в результате аварии. «Это одна из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел», - заявил начальник местной полиции Франьо Галич.

В больницы района доставили 44 потерпевших. Начальник медицинского учреждения Йосип Самарджич сказал, что восемь человек получили серьезные травмы.

Шоссе, на котором произошла авария, является ключевой транспортной артерией через Хорватию. Летом она загружена из-за туризма и иностранных рабочих, возвращающихся домой из Западной Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Польше автобус с украинцами попал в серьезное ДТП из-за пьяного водителя легкового авто.