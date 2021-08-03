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Во Франции родились панды-близнецы, заинтересовавшие семью главы КНР

Во Франции родились панды-близнецы, заинтересовавшие семью главы КНР
04:32 Сегодня Телеграф

В понедельник, 2 августа, во французском зоопарке "Боваль" большая панда по кличке Хуань Хуань родила детенышей-близнецов.

Об этом сообщает France24.

Директор зоопарка Родольф Делорд говорит, что близнецы полностью здоровы и родились "большими и розовыми".

Отметим, что Хуань Хуань и ее партнера Юань Цзы привезли во Францию в 2012 году в рамках специального соглашения между Пекином и Парижем. В марте они вступили в контакт 8 раз, чем очень удивили работников зоопарка, ведь репродуктивная активность у панд является большой редкостью.

До этого панды рождались во Франции только один раз – в 2017 году.

Также сообщается, что имена для детенышей будет выбирать лично супруга главы КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань после 100 дней от их рождения.

Раньше "Телеграф" сообщал о том, что панды больше не под угрозой исчезновения, после того как их популяция увеличилась до 1800 особей. Как известно, все панды мира являются собственностью Китая и в зоопарки сдаются только в аренду. Они считаются национальным достоянием Китая и очень там ценятся.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 108

Все по теме:

Китай, Франция, Зоопарк, Панда, Близнецы.
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