Во Франции родились панды-близнецы, заинтересовавшие семью главы КНР

В понедельник, 2 августа, во французском зоопарке "Боваль" большая панда по кличке Хуань Хуань родила детенышей-близнецов.

Об этом сообщает France24.

Директор зоопарка Родольф Делорд говорит, что близнецы полностью здоровы и родились "большими и розовыми".

Отметим, что Хуань Хуань и ее партнера Юань Цзы привезли во Францию в 2012 году в рамках специального соглашения между Пекином и Парижем. В марте они вступили в контакт 8 раз, чем очень удивили работников зоопарка, ведь репродуктивная активность у панд является большой редкостью.

До этого панды рождались во Франции только один раз – в 2017 году.

Также сообщается, что имена для детенышей будет выбирать лично супруга главы КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань после 100 дней от их рождения.

Раньше "Телеграф" сообщал о том, что панды больше не под угрозой исчезновения, после того как их популяция увеличилась до 1800 особей. Как известно, все панды мира являются собственностью Китая и в зоопарки сдаются только в аренду. Они считаются национальным достоянием Китая и очень там ценятся.