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Полиция в США застрелила ребенка во время задержания
04:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: gofundme.com

Новости мира: Полицейские гнались за 30-летней Амандой Джонс, которая попыталась укрыться в трейлере.

В городе Сан-Антонио, что в Техасе, полицейский случайно застрелил шестилетнего мальчика Кэмерона Прескотта.

Об этом сообщает The Telegraph.

Полицейские гнались за 30-летней Амандой Джонс, которая попыталась укрыться в трейлере. В этот момент там находился ребенок.

По словам шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, преступница открыла огонь. Полиция открыла огонь в ответ и застрелила ее, однако одна из пуль пробила стенку трейлера и попала в ребенка. Он умер по дороге в больницу. Четыре полицейских, которые участвовали в перестрелке, на данный момент отстранены от работы. Ведется служебное расследование.

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Новости мира, Полиция, Сан-Антонио, США, Техас.
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