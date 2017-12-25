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Полиция в США застрелила ребенка во время задержания
Новости мира: Полицейские гнались за 30-летней Амандой Джонс, которая попыталась укрыться в трейлере.
В городе Сан-Антонио, что в Техасе, полицейский случайно застрелил шестилетнего мальчика Кэмерона Прескотта.
Об этом сообщает The Telegraph.
Полицейские гнались за 30-летней Амандой Джонс, которая попыталась укрыться в трейлере. В этот момент там находился ребенок.
По словам шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, преступница открыла огонь. Полиция открыла огонь в ответ и застрелила ее, однако одна из пуль пробила стенку трейлера и попала в ребенка. Он умер по дороге в больницу. Четыре полицейских, которые участвовали в перестрелке, на данный момент отстранены от работы. Ведется служебное расследование.
Telegraf.com.ua