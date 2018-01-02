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США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ирана

Никки Хейли
22:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: США созовут в ближайшие дни экстренные заседания в ООН в связи с событиями в Иране.

США планируют созвать в ближайшие дни экстренные сессии в ООН в Нью-Йорке и в Женеве в связи с событиями в Иране, заявил американский постпред при ООН Никки Хейли.

"В ООН должны высказаться. Через несколько дней мы созовем экстренные сессии и в Нью-Йорке и Совете ООН по правам человека в Женеве. Мы не должны молчать. Иранский народ требует свободу", – сказала она журналистам в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

Демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию.

Беспорядки, которые начались в ряде городов Ирана шесть дней назад, привели, по данным иранского телевидения, к гибели 20 человек.

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Новости мира, Иран, Никки Хейли, ООН, Совбез ООН, США.
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