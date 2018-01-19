Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Евросоюз требует освобождения всех политзаключенных в Крыму Евросоюз требует освобождения всех политзаключенных в Крыму
Новости: Ограничено движение на автодорогах Украины Ограничено движение на автодорогах Украины
Новости: Биатлон. Назван состав сборной Украины на мужской спринт в Антхольце Биатлон. Назван состав сборной Украины на мужской спринт в Антхольце
Новости: Крещение 2018: что нельзя делать в этот праздник Крещение 2018: что нельзя делать в этот праздник

Cупругам из Калифорнии грозит пожизненное за жестокое обращение с детьми
12:04 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Прокурор округа Риверсайд Майк Хестрин сообщил, что супругам, державшим в заточении 13 своих детей, грозит пожизненное заключение.

Супругам из Калифорнии, которые в течение долгого времени держали в заточении 13 своих детей, грозит пожизненное заключение. Об этом сообщил прокурор округа Риверсайд, где проживала многодетная семья, Майк Хестрин, сообщает Euronews.

57-летнего Дэвида Терпина и его 49-летнюю жену Луизу обвиняют в бесчеловечном обращении с детьми, побоях, а также в совершении развратных действий. За это они будут отвечать в суде. При этом супруги своей вины не признают.

"Абсолютно все дети в этой семье страдали от сильного недоедания. Медики констатировали у них мышечное истощение", - сообщил прокурор Риверсайда.

По его словам, один из мальчиков в свои 12 лет весит как 7-летний ребенок. А вес его 29-летней сестры не превышает и 40 килограммов.

Как отмечает издание, полицейские выяснили ужасающие подробности содержания детей. Как оказалось, иногда родители покупали еду, но кушать детям не давали.

В США родители держали в рабстве 13 детей

Они ставили ее перед сыновьями и дочерьми на видном месте так, чтобы дети не могли до нее дотянуться. А принимать душ дети могли лишь раз в год. После осмотра детей медики обнаружили у них серьйозные расстройства когнитивных функций мозга.

Как сообщалось, в начале недели в полицию пришла 17-летняя дочь супругов, которой удалось сбежать из дома. Когда полицейские пришли в дом семьи, они нашли там детей прикованных цепями к кроватям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дети, Заточение, Пожизненное заключение, Супруги.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

В США застрелили подростка во время слушания в зале суда Трамп назвал журналистов, которым присудил премию за "фейковые новости" Трамп обвинил РФ в помощи Северной Корее

Последние новости

Ученые назвали продукт, который лучше всего есть на завтрак Вы будете смеяться: забавные доказательства того, что девушки обожают дурачиться Пять клубов Первой лиги подали заявки на прохождение аттестации в УПЛ
Сегодня читают
01 Украина готова предоставить "зеленый коридор" войскам РФ в Приднестровье
02 В МВФ раскритиковали пенсионную реформу в Украине
03 В Украине нашли крупное месторождение золота
04 ТКГ в Минске: появилась реакция россиян на закон о деоккупации
05 В Беларуси отреагировали на заяву Трампа о перенесении переговоров по Донбассу
Новости сегодня
13:05 Свитолина - Костюк: видео обзор матча третьего круга Australian Open
13:01 Улыбка до ушей: смешные картинки с надписями, которые заставят вас улыбнуться
12:59 Самая полная карта Титана раскрыла его новое неожиданное сходство с Землей
12:57 59-летнюю Шэрон Стоун застукали в объятиях молодого бойфренда
12:48 Соперник "Шахтера" хочет подписать звезду хорватского футбола
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минюст создаст реестр должников по алиментам Минюст создаст реестр должников по алиментам
Новости: Ураган "Фридерике" в Европе забрал жизни 10 человек Ураган "Фридерике" в Европе забрал жизни 10 человек
Новости: Крещение Господне 2018: как украинцы в ледяную воду ныряют Крещение Господне 2018: как украинцы в ледяную воду ныряют
Новости: Крещение-2018: красивые поздравления, открытки и стихи Крещение-2018: красивые поздравления, открытки и стихи
Добавить комментарий
0