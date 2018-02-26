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Минимум 4 человека погибли из-за разрушительного торнадо в США

Торнадо
00:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Мощный ветер был зарегистрирован в штатах Кентукки, Теннесси и Арканзас.

По меньшей мере четыре человека погибли от трех разрушительных торнадо, обрушившихся на юго-восточную часть Соединенных Штатов, большая часть инфраструктуры пострадала от сильного ветра и наводнений.

Об этом говорится в сообщении центрального американского телеканала ABC News.

Экстремальные снимки из самого эпицентра бури (Фото)
Экстремальные снимки из самого эпицентра бури (Фото) Читать полностью

"Три торнадо обрушились ночью на южные штаты, кроме того наводнения и другие сложные погодные условия вызвали хаос в регионе, что привело как минимум к четырем летальным случаям", - отмечает телеканал.

Три случая гибели людей зафиксированы в штате Кентукки, четвертая смерть – в штате Арканзас.

Как уточняется в сообщении, один человек погиб прямо в доме, который был разрушен мощным ветром. В других двух случаях люди не смогли выбраться из машин, которые смыло потоками воды. Четвертый инцидент произошел из-за того, что ветер перевернул прицеп, который придавил мужчину. При этом сообщается, что скорость ветра в отдельных местах превышала 110 км/ч.

Кроме того, в штате Миссури стихия нанесла значительные повреждения местной инфраструктуре. В штате Кентукки разрушения домов заставило около четырех десятков жителей переселиться в приют или отели.

Ожидается, что в ближайшие дни в регионе будут бушевать дожди и наводнения. Причем синоптики прогнозируют на следующей неделе ухудшение погоды в этом регионе США.

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Новости мира, Арканзас, Жертвы, Катаклизм, Кентукки, Новости США, Стихия, США, Теннесси, Торнадо.
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