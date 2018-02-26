Минимум 4 человека погибли из-за разрушительного торнадо в США

По меньшей мере четыре человека погибли от трех разрушительных торнадо, обрушившихся на юго-восточную часть Соединенных Штатов, большая часть инфраструктуры пострадала от сильного ветра и наводнений.

Об этом говорится в сообщении центрального американского телеканала ABC News.

"Три торнадо обрушились ночью на южные штаты, кроме того наводнения и другие сложные погодные условия вызвали хаос в регионе, что привело как минимум к четырем летальным случаям", - отмечает телеканал.

Три случая гибели людей зафиксированы в штате Кентукки, четвертая смерть – в штате Арканзас.

Как уточняется в сообщении, один человек погиб прямо в доме, который был разрушен мощным ветром. В других двух случаях люди не смогли выбраться из машин, которые смыло потоками воды. Четвертый инцидент произошел из-за того, что ветер перевернул прицеп, который придавил мужчину. При этом сообщается, что скорость ветра в отдельных местах превышала 110 км/ч.

Кроме того, в штате Миссури стихия нанесла значительные повреждения местной инфраструктуре. В штате Кентукки разрушения домов заставило около четырех десятков жителей переселиться в приют или отели.

Ожидается, что в ближайшие дни в регионе будут бушевать дожди и наводнения. Причем синоптики прогнозируют на следующей неделе ухудшение погоды в этом регионе США.