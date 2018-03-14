https://telegraf.com.ua/files/2018/03/630_360_1521046994-7800-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/3956904-v-ssha-bolee-80-avto-vletelo-v-dtp-iz-za-snega.html
В США более 80 авто влетело в ДТП из-за снега
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Новости мира: Во вторник, 13 марта, на шоссе в округе Морроу (штат Огайо) из-за снегопада 81 автомобиль попал в ДТП.
В американском
автомобиль попал в масштабное ДТП.
Об этом сообщает Fох 28.
На месте аварии работали около 11 тракторов, движение было заблокировано около пяти часов.
Считается, что из-за снежного шторма резко ухудшилась видимость на дорогах.
В результате массовой аварии несколько человек получили травмы, их доставили в больницы. Полиция назвала главной причиной происшествия сильный снегопад, из-за которого ухудшилась видимость на дороге.
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