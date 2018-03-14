В США более 80 авто влетело в ДТП из-за снега

В американском

автомобиль попал в масштабное ДТП.

Об этом сообщает Fох 28.

На месте аварии работали около 11 тракторов, движение было заблокировано около пяти часов.

Считается, что из-за снежного шторма резко ухудшилась видимость на дорогах.

В результате массовой аварии несколько человек получили травмы, их доставили в больницы. Полиция назвала главной причиной происшествия сильный снегопад, из-за которого ухудшилась видимость на дороге.