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Возле берегов Флориды разбился американский истребитель
09:07 Сегодня Телеграф
Новости мира: Оба члена экипажа, находившихся на борту истребителя ВМС США F/A-18, упавшего рядом с авиационной базой Ки-Уэст во Флориде, погибли.
Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду у берегов американского штата Флорида. Оба пилота умерли. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.
"Истребитель упал в районе островов Ки-Уэст", - говорится в сообщении.
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F/A-18 выполнял тренировочный полет. По словам очевидцев, самолет загорелся в воздухе и упал приблизительно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. По сведениям Fox News, у него отказал один из двигателей.
По факту авиакатастрофы проводится расследование.
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