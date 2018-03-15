Возле берегов Флориды разбился американский истребитель

Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду у берегов американского штата Флорида. Оба пилота умерли. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.

"Истребитель упал в районе островов Ки-Уэст", - говорится в сообщении.

F/A-18 выполнял тренировочный полет. По словам очевидцев, самолет загорелся в воздухе и упал приблизительно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. По сведениям Fox News, у него отказал один из двигателей.

По факту авиакатастрофы проводится расследование.