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Возле берегов Флориды разбился американский истребитель

F/A-18
09:07 Сегодня Телеграф

Новости мира: Оба члена экипажа, находившихся на борту истребителя ВМС США F/A-18, упавшего рядом с авиационной базой Ки-Уэст во Флориде, погибли.

Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду у берегов американского штата Флорида. Оба пилота умерли. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.

"Истребитель упал в районе островов Ки-Уэст", - говорится в сообщении.

Самолет в США экстренно приземлился на автотрассу

F/A-18 выполнял тренировочный полет. По словам очевидцев, самолет загорелся в воздухе и упал приблизительно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. По сведениям Fox News, у него отказал один из двигателей.

По факту авиакатастрофы проводится расследование.

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Новости мира, F/A-18, Американский истребитель, ВМС США, Ки-Уэст, США, Флорида.
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