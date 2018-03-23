На авиабазе в США смертник подорвал автомобиль

В штате Калифорния вечером 22 марта при въезде на авиабазу Военно-воздушных сил США "Тревис" взорвался автомобиль, загруженный баллонами с пропаном. Водитель погиб на месте. Об этом сообщает "112.ua" со ссылкой на телеканал CBS.

Отмечается, что военнослужащие сразу потушили горящий автомобиль, огонь не перекинулся. Обошлось без пострадавших.

По словам источника в правоохранительных органах штата, водитель подъехал к воротам авиабазы и затем умышленно подорвал баллоны.

Сообщается, что личность мужчины установлена, однако данные пока не раскрывают. Полиция рассматривает версию теракта.

Угрозы для авиабазы нет. Дело расследуют специалисты из ВВС, ФБР и правоохранительных органов.

Отметим, база "Тревис" является основным грузовым и транспортным терминалом для военных на западном побережье США, там находятся около семи тысяч военнослужащих.