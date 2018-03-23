Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: Украина готова разрешить эксгумацию поляков МИД: Украина готова разрешить эксгумацию поляков
Новости: В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство на арест Савченко В Шевченковский райсуд Киева поступило ходатайство на арест Савченко
Новости: Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира Фигуристка из Украины с мировым рекордом выиграла чемпионат мира
Новости: В Африке ученый заново "открыл" Марс В Африке ученый заново "открыл" Марс
X

На авиабазе в США смертник подорвал автомобиль

Военные США
09:32 Сегодня Телеграф

Новости мира: В американском штате Калифорния возле авиабазы Военно-воздушных сил США "Тревис" взорвался автомобиль, погиб водитель.

В штате Калифорния вечером 22 марта при въезде на авиабазу Военно-воздушных сил США "Тревис" взорвался автомобиль, загруженный баллонами с пропаном. Водитель погиб на месте. Об этом сообщает "112.ua" со ссылкой на телеканал CBS.

Отмечается, что военнослужащие сразу потушили горящий автомобиль, огонь не перекинулся. Обошлось без пострадавших.

По словам источника в правоохранительных органах штата, водитель подъехал к воротам авиабазы и затем умышленно подорвал баллоны.

Сообщается, что личность мужчины установлена, однако данные пока не раскрывают. Полиция рассматривает версию теракта.

США отменили пошлины на сталь и алюминий для ряда стран

Угрозы для авиабазы нет. Дело расследуют специалисты из ВВС, ФБР и правоохранительных органов.

Отметим, база "Тревис" является основным грузовым и транспортным терминалом для военных на западном побережье США, там находятся около семи тысяч военнослужащих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Авиабаза, Взрыв автомобиля, Военно-воздушные силы США, Погибший, США, Трэвис, Штат Калифорния.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

В телефоне "техасского подрывника" нашли видеопризнание В Госдепе США отреагировали на обвинения РФ по делу Скрипаля Экс-глава ЦРУ: У России есть что-то на Трампа

Последние новости

В украинских хранилищах продолжают сокращаться запасы газа Почему нельзя полностью отказаться от сахара Украинская теннисистка вышла во второй раунд турнира в Майами
Сегодня читают
01 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
02 Самый дорогой защитник в истории футбола стал капитаном сборной Нидерландов
03 В Африке ученый заново "открыл" Марс
04 Ломаченко назвал упражнение, которое ему дается тяжелее других (Видео)
05 Луис Адриано: Динамо? Не отказался бы
Новости сегодня
10:18 Ломаченко: Бой с Линаресом будет самым сложным в моей карьере
10:18 Ряд стран-членов ЕС собираются выслать из страны российских дипломатов
10:16 Уморительный троллинг от корейских мастеров фотошопа
10:11 В Instagram появилась новая функция
10:11 Парламент Каталонии не смог выбрать нового лидера
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ЕС отреагировали на задержание Савченко В ЕС отреагировали на задержание Савченко
Новости: Украина переходит на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина переходит на летнее время: когда нужно переводить часы
Новости: Киевсовет присвоил аэропорту "Киев" имя Игоря Сикорского Аэропорт "Киев" получил имя Сикорского
Новости: Рецепт дня: мясные рулетики в горчичном соусе Рецепт дня: мясные рулетики в горчичном соусе
Добавить комментарий
0