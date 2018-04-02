Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Медицинская реформа в Украине: стартует первый этап Медицинская реформа в Украине: стартует первый этап
Новости: Сильные порывы ветра обесточили почти 200 населенных пунктов Сильные порывы ветра обесточили почти 200 населенных пунктов
Новости: Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" пострадали девять полицейских Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" пострадали девять полицейских
Новости: Археологические находки, вызывающие жаркие споры Археологические находки, вызывающие жаркие споры
X

Закрыли консульство РФ в Сиэтле

Сиэтл
09:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: По предписанию Госдепа США диппредставительство должно было прекратить работу до 1 апреля, здание освободили в назначенный срок.

Из генерального консульства России в Сиэтле вывезли все вещи. Об этом сообщил РИА Новости консул-советник Халит Айсин. Таким образом, дипломаты выполнили предписания американских властей и освободили здание в обозначенный срок — до конца 1 апреля. По словам Х. Айсина, сотрудникам Госдепа предложили подняться и осмотреть помещение, но те отказались. "Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул — на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", — добавил он. По его словам, все документы и вещи перевезли в резиденцию генконсула РФ. Также там начал работу штаб, который подготовит вывоз вещей в другие диппредставительства и консервацию здания.

Ситуация вокруг отравления бывшего российского разведчика С. Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению С. Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества "Новичок" российского производства. Правительство Великобритании выдворило 23 российских дипломата и заявило о прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала такое же количество британских дипломатов. После этого ряд стран заявили о решении выслать российских дипломатов. В частности, США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле. Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов. 30 марта МИД РФ заявил об объявлении персонами "нон грата" дипломатов из 23 стран, включая Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Генконсульство, Дипломаты, Россия, Сиэтл, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Высланные российские дипломаты покинули США СМИ: В США планируют рассмотреть вопрос о выводе своих военных из Сирии Майк Помпео вступил в должность

Последние новости

Официальный курс валют НБУ на 2 апреля: доллар и евро падают в цене Григорий Суркис: Очень хотелось бы вернуться на "Донбасс- Арену" и в Луганск Выставлен на продажу ретро-кабриолет Bugatti Type 57 Grand Raid 1935 года
Сегодня читают
01 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
02 "Шахтер" разгромил "Зарю"
03 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
04 В России загорелся крупнейший завод
05 Голоса страны 10 выпуск: чем удивили зрителей участники проекта (Видео)
Новости сегодня
09:46 Ушел из жизни известный американский сценарист Стивен Бочко
09:36 Смех и только: убойные фото, к которым придется присмотреться повнимательнее
09:36 В Запорожье произошел пожар в супермаркете
09:33 Вопреки России: в Латвии утверждено обучение нацменьшинств на латышском
09:31 Гол в ворота "Галатасарая" с 51 метра (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: За или против: украинцы ответили на вопрос о легализации оружия За и против: украинцы ответили на вопрос о легализации оружия
Новости: В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев В ПФ рассказали, какие нововведения ждут украинцев
Новости: Сегодня начинается весенний призыв в армию Сегодня начинается весенний призыв в армию
Новости: Рецепт дня: постные кабачковые оладьи для всей семьи Рецепт дня: постные кабачковые оладьи для всей семьи
Добавить комментарий
0