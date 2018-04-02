Закрыли консульство РФ в Сиэтле

Из генерального консульства России в Сиэтле вывезли все вещи. Об этом сообщил РИА Новости консул-советник Халит Айсин. Таким образом, дипломаты выполнили предписания американских властей и освободили здание в обозначенный срок — до конца 1 апреля. По словам Х. Айсина, сотрудникам Госдепа предложили подняться и осмотреть помещение, но те отказались. "Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул — на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", — добавил он. По его словам, все документы и вещи перевезли в резиденцию генконсула РФ. Также там начал работу штаб, который подготовит вывоз вещей в другие диппредставительства и консервацию здания.

Ситуация вокруг отравления бывшего российского разведчика С. Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению С. Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества "Новичок" российского производства. Правительство Великобритании выдворило 23 российских дипломата и заявило о прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала такое же количество британских дипломатов. После этого ряд стран заявили о решении выслать российских дипломатов. В частности, США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле. Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов. 30 марта МИД РФ заявил об объявлении персонами "нон грата" дипломатов из 23 стран, включая Украину.