В США на взлетной полосе столкнулись самолеты (Видео)

В городе Марион (штат Индиана, США) на взлетной полосе в понедельник, 2 апреля, столкнулись два самолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает NBC. В результате столкновения одномоторного самолета Cessna 150 с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet один человек погиб от пожара в салоне транспортного средства, а второй от удара. Отмечается, что оба погибших были пожарными. Другие пять пассажиров реактивного самолета не пострадали. По имеющимся данным, столкновение произошло в момент, когда один самолет только приземлился, а второй собирался взлетать.