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Трамп изгоняет проституцию из интернета

Дональд Трамп
15:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Закон, запрещающий проституцию в интернете, подписанный Дональдом Трампом, вызывает яростные нападки критиков.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о противодействии проституции в Интернете, который вызвал в Соединенных Штатах шквал критики. В Белом доме надеются, что закон поможет защитить жертв торговли людьми. Некоторые американские сайты, среди которых и сервисы знакомств, уже отказались от подобных разделов.

Критики подписанного Д. Трампом закона, в свою очередь, утверждают, что он подвергает опасности работников секс-индустрии, ведь теперь они будут вынуждены вернуться на улицы. Правозащитники, тем временем, опасаются, что закон позволит правительству оказывать влияние на соцсети и сайты-поисковики.

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Новости мира, Дональд Трамп, Закон, Интернет, Проституция, Торговля людьми.
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