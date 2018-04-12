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Трамп изгоняет проституцию из интернета
Новости мира: Закон, запрещающий проституцию в интернете, подписанный Дональдом Трампом, вызывает яростные нападки критиков.
Президент США Дональд Трамп подписал закон о противодействии проституции в Интернете, который вызвал в Соединенных Штатах шквал критики. В Белом доме надеются, что закон поможет защитить жертв торговли людьми. Некоторые американские сайты, среди которых и сервисы знакомств, уже отказались от подобных разделов.
Критики подписанного Д. Трампом закона, в свою очередь, утверждают, что он подвергает опасности работников секс-индустрии, ведь теперь они будут вынуждены вернуться на улицы. Правозащитники, тем временем, опасаются, что закон позволит правительству оказывать влияние на соцсети и сайты-поисковики.
Telegraf.com.ua