https://telegraf.com.ua/files/2018/04/54259959-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4008183-pompeo-vyistupaet-za-uzhestochenie-antirossiyskih-sanktsiy.html
Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций
00:18 Сегодня Телеграф
Новости мира: Кандидат на пост госсекретаря США заявил, что американская администрация продолжит сдерживать Россию с помощью санкций.
Майк Помпео, кандидатура которого рассматривается на пост госсекретаря США, заявил в четверг в Конгрессе, что США необходимо ужесточить антироссийские санкции, и отметил, что Россия не осознала в полной мере послание Вашингтона.
"Еще много работы предстоит сделать. Много работы нужно сделать по санкциям... Владимир Путин не воспринял наше послание в полной мере, и мы будем работать над этим. Но это должно быть больше, чем санкции", - сказал он в ходе слушаний в комитете по международным делам Сената.
Как сообщалось ранее, Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, заявил, что решения США по Сирии будет приняты "достаточно скоро".
Telegraf.com.ua