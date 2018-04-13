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Помпео выступает за ужесточение антироссийских санкций

Майк Помпео
00:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Кандидат на пост госсекретаря США заявил, что американская администрация продолжит сдерживать Россию с помощью санкций.

Майк Помпео, кандидатура которого рассматривается на пост госсекретаря США, заявил в четверг в Конгрессе, что США необходимо ужесточить антироссийские санкции, и отметил, что Россия не осознала в полной мере послание Вашингтона.

"Еще много работы предстоит сделать. Много работы нужно сделать по санкциям... Владимир Путин не воспринял наше послание в полной мере, и мы будем работать над этим. Но это должно быть больше, чем санкции", - сказал он в ходе слушаний в комитете по международным делам Сената.

Как сообщалось ранее, Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, заявил, что решения США по Сирии будет приняты "достаточно скоро".

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Новости мира, Антироссийские санкции, Майк Помпео, Россия, США.
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