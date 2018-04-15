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Ракета Atlas V вывела на орбиту 3 спутника
Новости мира: Запуск ракеты-носителя Atlas V с мыса Канаверал позволил космическому командованию США вывести на орбиту 3 спутника.
Ракета-носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал с миссией для космического командования США. Об этом сообщает оператор запуска United Launch Alliance (ULA). Как отмечается, ракета стартовала в 02.13 по киевскому времени.
Atlas V, оснащенная российским двигателем РД-180 вывела на геостационарную орбиту три спутника. При этом первая ступень ракеты-носителя оснащена пятью твердыми ракетными ускорителями производства компании Aerojet-Rocketdyne. В такой конфигурации Atlas V способна вывести на орбиту груз весом до 3,8 тонн.
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