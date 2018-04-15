Ракета Atlas V вывела на орбиту 3 спутника

Ракета-носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал с миссией для космического командования США. Об этом сообщает оператор запуска United Launch Alliance (ULA). Как отмечается, ракета стартовала в 02.13 по киевскому времени.

Atlas V, оснащенная российским двигателем РД-180 вывела на геостационарную орбиту три спутника. При этом первая ступень ракеты-носителя оснащена пятью твердыми ракетными ускорителями производства компании Aerojet-Rocketdyne. В такой конфигурации Atlas V способна вывести на орбиту груз весом до 3,8 тонн.