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Минобороны США опубликовало видео запуска "Томагавка" по Сирии

"Томагавк"
15:06 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Пуск осуществлялся с атомной подлодки USS John Warner, которая прибыла в Средиземное море.

Министерство обороны США опубликовало видео запуска крылатой ракеты "Томагавк" с многоцелевой атомной подлодки USS John Warner в рамках операции коалиции по уничтожению объектов сирийской программы создания химического оружия.

Видеоролик был опубликован в Twitter военного ведомства. В сообщении отмечается, что подлодка находится в Средиземном море

 

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, вероятно, связаны с производством и хранением химического оружия.

В Департаменте обороны США рассказали, что выпустили 105 ракет по трем целям.

Операция стала ответом на вероятное применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибли от 70 до 100 человек.

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Все по теме:

Новости мира, USS John Warne, Сирия, Средиземное море, Томагавк, Удар по Сирии.
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