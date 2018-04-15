Минобороны США опубликовало видео запуска "Томагавка" по Сирии

Министерство обороны США опубликовало видео запуска крылатой ракеты "Томагавк" с многоцелевой атомной подлодки USS John Warner в рамках операции коалиции по уничтожению объектов сирийской программы создания химического оружия.

Видеоролик был опубликован в Twitter военного ведомства. В сообщении отмечается, что подлодка находится в Средиземном море

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the #MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 апреля 2018 г.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые, вероятно, связаны с производством и хранением химического оружия.

В Департаменте обороны США рассказали, что выпустили 105 ракет по трем целям.

Операция стала ответом на вероятное применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибли от 70 до 100 человек.