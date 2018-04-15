Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Данилишин подверг сомнению достоверность прогнозов НБУ касаемо инфляции Данилишин подверг сомнению достоверность прогнозов НБУ касаемо инфляции
Новости: Сирия в руинах: появились фото масштабных разрушений после ракетных ударов Сирия в руинах: появились фото масштабных разрушений после ракетных ударов
Новости: Украинец Зинченко стал чемпионом Англии Украинец Зинченко стал чемпионом Англии
Новости: Красивые города, которые выставили на продажу (Фото) Красивые города, которые выставили на продажу (Фото)
X

Хейли: Сирия "не заслуживает" прямых переговоров с США

Никки Хэйли
20:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Представитель США при ООН заявила о том, возможность прямых переговоров Вашингтона и Дамаска исключена

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли исключила возможность проведения прямых переговоров между Вашингтоном и Дамаском.

"Мы не собираемся проводить прямые переговоры с Асадом", - заявила Н.Хейли в воскресенье в эфире канала "Си-би-эс".

Она добавила, что Сирия отказалась принимать участие в многосторонних переговорах и вместе с тем призвала Россию "доставить" Сирию к столу переговоров. По мнению американского постпреда, Сирия "не заслуживает" прямых переговоров с США.

Самолеты и корабли вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дамаск, Никки Хейли, Сирия, Совбез ООН.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Пентагон: Мы успешно поразили все цели в Сирии Трамп доволен ударом по Сирии США не предупреждали РФ о спецоперации в Сирии

Последние новости

Смех да и только: родители радуются, что их дети пошли Тьяго Силва выразил полное доверие Унаи Эмери Компания Mitsubishi выпустила последний Pajero
Сегодня читают
01 Сексологи определили фрукты, которые повышают потенцию
02 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
03 "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)
04 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
05 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
Новости сегодня
21:11 Курьезный юмор, который заставит вас хохотать
20:52 Потрясающий дом с японским минимализмом внутри (Фото)
20:43 УПЛ. "Зирка" минимально обыграла "Черноморец"
20:40 Путин: Повторение ударов по Сирии приведет к хаосу в международных отношениях
20:38 Ученые обнаружили самое крупное вымершее существо на Земле
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Асад попал в базу "Миротворца" Асад попал в базу "Миротворца"
Новости: В Дахране начался саммит Лиги арабских государств В Дахране начался саммит Лиги арабских государств
Новости: Разведка: Боевики "ДНР" готовятся "зачистить" два района Донецкой области Разведка: Боевики "ДНР" готовятся проводить "зачистки"
Новости: Медики рассказали, как правильно нужно готовить овощи Медики рассказали, как правильно нужно готовить овощи
Добавить комментарий
0