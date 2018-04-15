Хейли: Сирия "не заслуживает" прямых переговоров с США

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли исключила возможность проведения прямых переговоров между Вашингтоном и Дамаском.

"Мы не собираемся проводить прямые переговоры с Асадом", - заявила Н.Хейли в воскресенье в эфире канала "Си-би-эс".

Она добавила, что Сирия отказалась принимать участие в многосторонних переговорах и вместе с тем призвала Россию "доставить" Сирию к столу переговоров. По мнению американского постпреда, Сирия "не заслуживает" прямых переговоров с США.

Самолеты и корабли вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.