В США представили доклад о влиянии российской "фабрики троллей"

После деструктивной информационной кампании на президентских выборах в США российская "фабрика троллей" в Санкт-Петербурге продолжает активно влиять на энергетические рынки Штатов.

Об этом говорится в исследовании профильного комитета Палаты представителей американского Конгресса, сообщает издание The Hill.

"Похоже, что российские интернет-тролли не ограничили свою вредоносную деятельность на последних президентских выборах (в США – ред.). Согласно мартовскому отчету Комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей российские тролли активно пытаются подорвать энергетические рынки Соединенных Штатов", - говорится в статье.

При этом уточняется, что доклад Комитета был сфокусирован на деятельности российского Интернет-исследовательского агентства, так называемой "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге. Именно это учреждение находится "на передовой" вредного вмешательства россиян через киберпространство.

В документе, в частности, отмечается, что "Россия была активно вовлечена в согласованные усилия с целью подрыва американских энергетических рынков и влияния на внутреннюю энергетическую политику". При этом указывается, что россияне пытались достичь этой цели, в том числе, через американские медиа-платформы (Instagram, Facebook и Twitter).

В то же время, как подчеркнули американские законодатели, это не первая попытка России нанести ущерб энергетической отрасли на Западе. В этой связи напоминается, что в 2014 году тогдашний генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обратил внимание на скоординированную кампанию россиян по дезинформации, направленную против добычи сланцевого газа в Европе. Цель пропагандистских усилий сосредотачивалась на создании иллюзии для Европы относительно необходимости продолжать закупку природного газа из России.

В январе 2017-го директор Офиса национальной разведки США заявил, что кремлевский телеканал RT America запустил информационную кампанию, направленную против нетрадиционных методов добычи газа. При этом приводились ошибочные факты о влиянии на окружающую среду и здоровье людей.