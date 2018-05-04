В США испытали мощнейшую ядерную бомбу

Военно-воздушные силы США провели успешные испытания "гравитационной" ядерной бомбы B61-12 пятого поколения. Программа модификации этой бомбы ведется уже на протяжении семи лет.

Как передает РБК, об этом сообщил замглавы штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн. B61-12 в три раза мощнее бомб-предшественниц. К настоящему моменту проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний.

B61-12 уникальна своим хвостовым оперением, позволяющим управлять его падением и повышать точность поражения цели. По данным Military.com, первая партия этих бомб поступит на вооружение к 2020 году.