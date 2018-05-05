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СМИ: Следователи Мюллера задержали олигарха Вексельберга в аэропорту Нью-Йорка

Виктор Вексельберг
14:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Как отмечает издание, пока нет доказательств того, что Мюллер подозревает олигарха в каких-то правонарушениях.

Следственные команды спецпрокурора США Роберта Мюллера допросили российского миллиардера Виктора Вексельберга по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники.

"Федеральные агенты, которые работают с Мюллером, задержали бизнесмена-миллиардера Вексельберга в аэропорту Нью-Йорка в этом году, проверили его электронные устройства и допросили его", - идет речь в сообщении.

Вексельберг присутствовал на инаугурации Дональда Трампа и заинтересованность в нем свидетельствует о том, что специальный советник усилил свое внимание к потенциальным связям между российскими олигархами, кампанией Трампа и комитетом инаугурации.

Также сообщается, что Вексельберг присутствовал на ужине в декабре 2015 года в России, среди гостей на котором был экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн и президент России Владимир Путин. Ужин организовал финансируемый Кремлем телеканал RT.

Кроме того, холдинг "Ренова", принадлежащий Вексельбергу, приобрел большой пакет акций Банка Кипра в то время, когда в состав его правления входил нынешний министр торговли США Вилбур Росс.

Издание пишет, что Вексельберг и "Ренова" попали в санкционный список США.

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Новости мира, Виктор Вексельберг, Вмешательство в выборы, Дональд Трамп, Роберт Мюллер.
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