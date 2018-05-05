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США отменяет TPS: 57 тысяч граждан Гондураса могут быть депортированы

Флаг Гондураса
14:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Защищенный статус (TPS) позволяет гражданам других стран жить и работать в США независимо от того, легально они пересекли границу или нет.

Власти США объявила о завершении срока действия защищенного статуса для иммигрантов из Гондураса, поэтому около 57 тысяч человек вынуждены будут покинуть страну до января 2020 года.

Об этом сообщает DW.

"Правительство США отменяет статус временно защищенных лиц для иммигрантов из Гондураса. Их разрешения на проживание будут действовать до 5 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под угрозой депортации в США оказалось около 57 тысяч человек.

Защищенный статус (Temporary protected status, TPS) был предоставлен гражданам Гондураса в 1999 году после урагана "Митч", повлекшего тяжелые разрушения в Центральной Америке. 

Однако министр национальной безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что теперь условия жизни в Гондурасе являются надлежащими для возвращения этих людей.

В свою очередь правительство Гондураса отметило, что "глубоко сожалеет об отмене программы", и пообещало бесплатную юридическую и консульскую поддержку гондурасцам, проживающим в США.

"Эти семьи жили в Соединенных Штатах в течение 20 лет и опять интегрировать их в страну будет нелегко, если они решат вернуться", - заявил посол Гондураса в США Марлон Табора.

Как известно, в начале января правительство США объявило об окончании 17-летнего срока действия защищенного статуса для иммигрантов из Сальвадора, которые имели право жить и работать в стране. Теперь около 200 тысяч человек должны покинуть США до сентября 2019 года. Ранее защищенный статус также отменили для 59 тысяч иммигрантов из Гаити и 5,3 тысяч - из Никарагуа.

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Все по теме:

Новости мира, TPS, Гондурас, Иммигранты, Кирстен Нильсен.
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