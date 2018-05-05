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Пробуждение вулкана на Аляске: Угрозе присвоен "оранжевый" уровень опасности
Новости мира: Кроме того, в течение последних дней также были зафиксированы несколько маленьких землетрясений в районе вулкана.
Из-за активизации вулкана Кливленд на Аляске местное правительство повысило уровень опасности в регионе.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Вулканическую обсерваторию Аляски.
"Оранжевый уровень тревоги означает, что вулкан показывает повышенную или растущую активность", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в пятницу ночью местные сейсмические и инфразвуковые сенсоры зафиксировали небольшой взрыв в вулкане. В результате этого появилось облако пепла, достигшее высоты почти 6705 метров.
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