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Пробуждение вулкана на Аляске: Угрозе присвоен "оранжевый" уровень опасности

Вулкан Кливленд
14:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Кроме того, в течение последних дней также были зафиксированы несколько маленьких землетрясений в районе вулкана.

Из-за активизации вулкана Кливленд на Аляске местное правительство повысило уровень опасности в регионе.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Вулканическую обсерваторию Аляски.

"Оранжевый уровень тревоги означает, что вулкан показывает повышенную или растущую активность", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в пятницу ночью местные сейсмические и инфразвуковые сенсоры зафиксировали небольшой взрыв в вулкане. В результате этого появилось облако пепла, достигшее высоты почти 6705 метров.

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Все по теме:

Новости мира, "Оранжевый" уровень опасности, Аляска, Вулкан, Вулкан Кливленд, Извержение вулкана.
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