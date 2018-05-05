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Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

Джордж Буш-старший
20:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости мира: 93-летний Джордж Буш-старший выписан из больницы, его состояние не вызывает беспокойства.

Бывший президент США 93-летний Джордж Буш-старший покинул больницу после того, как прошел лечение от инфекции крови, сообщает в субботу американский телеканал Си-Эн-Эн.

По словам представителя Дж.Буша Джима Макграта, "его врачи сообщают, что он в полном порядке и рад возвратиться домой".

По данным телеканала, бывший американский лидер провел 12 дней в больнице города Хьюстон (штат Техас) - там же, где он ранее проходил лечение от кашля.

Дж. Буш-старший занимал должность президента США в период с 1989 по 1993 годы.

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Новости мира, Джордж Буш-старший, США, Хьюстон.
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