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Джорджа Буша-старшего выписали из больницы
20:26 Сегодня Телеграф
Фото: 112.ua
Новости мира: 93-летний Джордж Буш-старший выписан из больницы, его состояние не вызывает беспокойства.
Бывший президент США 93-летний Джордж Буш-старший покинул больницу после того, как прошел лечение от инфекции крови, сообщает в субботу американский телеканал Си-Эн-Эн.
По словам представителя Дж.Буша Джима Макграта, "его врачи сообщают, что он в полном порядке и рад возвратиться домой".
По данным телеканала, бывший американский лидер провел 12 дней в больнице города Хьюстон (штат Техас) - там же, где он ранее проходил лечение от кашля.
Дж. Буш-старший занимал должность президента США в период с 1989 по 1993 годы.
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