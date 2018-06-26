На Гавайях извергается вулкан Килауэа

Сильный взрыв в кратере вулкана Килауэа на острове Гавайи, входящем в состав одноименного американского штата в Тихом океане, спровоцировал в понедельник землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 800 метров. После подземного толчка в кратере произошел еще один взрыв, однако меньшей силы. Как отметила USGS, вулкан Килауэа сохраняет высокую активность, и пока невозможно предсказать, когда она пойдет на спад.

Белые кислотные клубы дыма и чрезвычайно тонкие стеклянные обломки поднимаются в небо над Гавайями после того, как расплавленная магма из вулкана Килауэа попала в океан, создав еще одну опасность от извержения, начавшегося более двух недель назад. Напомним, в четверг 17 мая на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа, что сопровождалось мощными взрывами, которые застлали небо пеплом и дымом.