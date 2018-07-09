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Трамп рассказал, сколько раз Иран совершал провокации против ВМС США

ВМС США
06:17 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф

Новости мира: Трамп показал статистику провокаций кораблей Ирана в отношении ВМС США.

Иран в 2018-м году не совершил ни одной провокации против кораблей Военно-морских сил США. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter, ссылаясь на данные американских ВМС, передает 112.

"Иранские провокации в отношении боевых кораблей США. В 2015 году - 22 случая, в 2016 году - 36, в 2017 году - 14, в 2018 году - 0", - написал он.

 

Напомним, два последних инцидента с участием Ирана и США в Персидском заливе случились 25 и 29 июля 2017 года.

25 июля корабль американских ВМС сделал предупредительные выстрелы, когда к нему на 130 метров приблизился иранский патрульный катер. Центральное командование США сообщило, что USS Thunderbolt открыл огонь после того, как иранское судно проигнорировало попытки установить с ним радиосвязь. Американские военные утверждают, что корабль Корпуса стражей исламской революции совершил "небезопасное и непрофессиональное взаимодействие" в международных водах.

29 июля американский авианосец Nimitz и сопровождающий его корабль направили вертолет в сторону иранской нефтегазовой платформы, патрулирование вод вокруг которой осуществляли корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Как сообщали СМИ, вертолет некоторое время кружил над судами Ирана, после чего произвел предупредительный выстрел.

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Новости мира, ВМС США, Дональд Трамп, Иран, Персидский залив.
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