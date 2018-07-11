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Посольство США в Гаити запросили дополнительную охрану

Флаг США
09:44 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости мира: Американское посольство запросило у Госдепартаменте дополнительную охрану из-за нестабильности в Республики Гаити.

Американское посольство в Республике Гаити запросило у Госдепартамента выделения дополнительной охраны из-за продолжающихся в стране беспорядков. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По сведениям его источников, для выполнения данной задачи в Гаити отправлен отряд морских пехотинцев США в составе 13 человек. Кроме того, внешнеполитическое ведомство США согласилось выделить для охраны дипмиссии еще одну группу сотрудников службы безопасности, численность которой пока не уточняется. Сотрудникам посольства предписано не выходить не улицу.

Госдепартамент ранее рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Гаити. В заявлении ведомства отмечается, что в настоящее время в республике "происходят массовые гражданские беспорядки и манифестации, сопровождающиеся актами насилия". Протесты в стране начались ранее в этом месяце после того, как правительство объявило о резком повышении цен на бензин, дизельное топливо и керосин.

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Госдепартамент вернул в США 11 американцев из КНР из-за "акустических атак".

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Новости мира, Акустические атаки, Гаити, Охрана, США.
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