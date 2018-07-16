США не прислушались к ЕС по вопросу санкций против Ирана

США отвергли призывы представителей Европейского союза сделать исключения для европейских компаний относительно санкций против Ирана.

Об этом сообщает ВВС.

В письме европейским странам госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отклонили просьбу, потому что хотят оказать максимальное давление на Иран.

Он сказал, что исключения будут сделаны только в том случае, если они идти на пользу национальной безопасности США.

"Мы будем стремиться обеспечить беспрецедентное финансовое давление на иранский режим", - говорится в письме, которое также подписал министр финансов Стивен Мнучин.

В письме отмечается, что США "не могут делать исключения из этой политики, кроме как в особых обстоятельствах".

США ввели санкции против Ирана в мае после того, как президент Дональд Трамп отказался от международного соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана.

В то же время Франции, Германии и Великобритании, которые также подписали соглашение, заявили о своей приверженности документу.