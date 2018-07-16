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США не прислушались к ЕС по вопросу санкций против Ирана

Иран
12:05 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: США отказались освободить компании ЕС от иранских санкций из-за невозможности сделать исключение из политики штатов.

США отвергли призывы представителей Европейского союза сделать исключения для европейских компаний относительно санкций против Ирана.

Об этом сообщает ВВС.

В письме европейским странам госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отклонили просьбу, потому что хотят оказать максимальное давление на Иран.

Он сказал, что исключения будут сделаны только в том случае, если они идти на пользу национальной безопасности США.

"Мы будем стремиться обеспечить беспрецедентное финансовое давление на иранский режим", - говорится в письме, которое также подписал министр финансов Стивен Мнучин.

В письме отмечается, что США "не могут делать исключения из этой политики, кроме как в особых обстоятельствах".

США ввели санкции против Ирана в мае после того, как президент Дональд Трамп отказался от международного соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана.

В то же время Франции, Германии и Великобритании, которые также подписали соглашение, заявили о своей приверженности документу.

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Новости мира, Госсекретарь, ЕС, Иран, Майк Помпео, Санкции против Ирана, США.
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