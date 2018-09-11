Вашингтон объявил чрезвычайное положение из-за надвигающегося урагана

Власти Вашингтона объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана четвертой категории "Флоренс".

Об этом сообщает Washington Post.

"Чиновники в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение во вторник, вслед за Мерилендом и Вирджинией", - говорится в сообщении.

Мэр Вашингтона Мюриел Э. Баузер вместе с руководителями полиции, спасательной службы и других служб города провели совместную пресс-конференцию об опасности приближения урагана.

Ранее чрезвычайное положение объявили Мэриленд и Вирджиния, готовятся к массовым эвакуациям также в Северной и Южной Каролине.