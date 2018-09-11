Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4477375-vashington-obyavil-chrezvyichaynoe-polozhenie-iz-za-nadvigayushhegosya-uragana.html
Вашингтон объявил чрезвычайное положение из-за надвигающегося урагана
Новости мира: Ураган четвертой категории опасности "Флоренс", как ожидается, ударит по Восточному побережью США во второй половине текущей недели.
Власти Вашингтона объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана четвертой категории "Флоренс".
Об этом сообщает Washington Post.
"Чиновники в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение во вторник, вслед за Мерилендом и Вирджинией", - говорится в сообщении.
Мэр Вашингтона Мюриел Э. Баузер вместе с руководителями полиции, спасательной службы и других служб города провели совместную пресс-конференцию об опасности приближения урагана.
Ранее чрезвычайное положение объявили Мэриленд и Вирджиния, готовятся к массовым эвакуациям также в Северной и Южной Каролине.
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