В Нью-Йорке горел крупный торговый центр: десятки пострадавших

Нью-Йорке произошел пожар в торговом центре King's Plaza, в результате чего 21 человек получил ранения. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CBS New York.

"Двадцать один человек, среди которых три гражданских и 18 пожарных, получили ранения. Ни одна из травм не считается опасной для жизни", - говорится в сообщении.

Также сгорело несколько автомобилей.

Полиция задержала виновного. Он покидал парковку вскоре после того, как начался пожар. Именно оттуда распространялось пламя. Полиция утверждает, что подозреваемый, мог иметь некоторые разногласия с автодилером, который владел большинством сгоревших автомобилей.

Пожар произошел около 9 утра. Так как ТЦ открывается в 10, людей было мало. По словам свидетелей, во время пожара произошло несколько взрывов. На место происшествия прибыли 250-300 пожарных. Ближайшие пару дней ТЦ будет закрыт.