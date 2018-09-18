В Нью-Йорке горел крупный торговый центр: десятки пострадавших
Новости мира: В Нью-Йорке произошел пожар в торговом центре King's-Plaza, в результате чего пострадал 21 человек.
Нью-Йорке произошел пожар в торговом центре King's Plaza, в результате чего 21 человек получил ранения. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CBS New York.
"Двадцать один человек, среди которых три гражданских и 18 пожарных, получили ранения. Ни одна из травм не считается опасной для жизни", - говорится в сообщении.
Brooklyn. big fire at the Kings Plaza shopping mall @FDNYAlerts @FDNY pic.twitter.com/MCUtnjyBEG
— Motty Brauner (@motty58) 17 сентября 2018 г.
Также сгорело несколько автомобилей.
Полиция задержала виновного. Он покидал парковку вскоре после того, как начался пожар. Именно оттуда распространялось пламя. Полиция утверждает, что подозреваемый, мог иметь некоторые разногласия с автодилером, который владел большинством сгоревших автомобилей.
Пожар произошел около 9 утра. Так как ТЦ открывается в 10, людей было мало. По словам свидетелей, во время пожара произошло несколько взрывов. На место происшествия прибыли 250-300 пожарных. Ближайшие пару дней ТЦ будет закрыт.