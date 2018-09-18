Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4503128-stalo-izvestno-skolko-ssha-mogut-vyidelit-na-sozdanie-kosmicheskih-voysk.html
Стало известно, сколько США могут выделить на создание космических войск
Новости мира: В ближайшие пять лет Пентагон может выделить на создание новой отрасли войск до $13 млрд.
В ВВС США оценили затраты на создание космических войск. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий меморандум.
В тексте документа говорится о создании «организации, которая будет обеспечивать превосходство в космосе». Отмечается, что Пентагон может выделить на создание новой отрасли войск до $13 млрд в ближайшие пять лет.
Вмешательство РФ в выборы в США: Трамп распорядился рассекретить часть документов
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила, что шестое отделение войск должно появиться в США к 2020 году. Данный план требует одобрения Конгресса.
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