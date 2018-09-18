Стало известно, сколько США могут выделить на создание космических войск

В ВВС США оценили затраты на создание космических войск. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий меморандум.

В тексте документа говорится о создании «организации, которая будет обеспечивать превосходство в космосе». Отмечается, что Пентагон может выделить на создание новой отрасли войск до $13 млрд в ближайшие пять лет.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила, что шестое отделение войск должно появиться в США к 2020 году. Данный план требует одобрения Конгресса.