Помпео: США готовы к новому диалогу с КНДР

Официальный Вашингтон приветствовал результаты переговоров президента Южной Кореи и лидер КНДР и объявил о готовности нового диалога с Пхеньяном относительно трансформации двусторонних отношений.

Об этом заявил в среду в Вашингтоне государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы поздравляем президента Муна и председателя Кима с подтверждением совместного заявления, подписанного в Сингапуре, о полной денуклеаризации Корейского полуострова, в том числе относительно постоянного демонтажа всех объектов в городе Йонбйон в присутствии инспекторов США и МАГАТЭ", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Госсекретарь США также положительно оценил решение Ким Чен Ына о завершении объявленного ранее демонтажа ракетной базы Тончхан-ри на северо-востоке КНДР под надзором международных наблюдателей.

"Несмотря на эти важные обязательства, Соединенные Штаты готовы немедленно приступить к переговорам о трансформации отношений между США и КНДР", - подчеркнул глава Госдепа.

В этой связи Помпео отметил, что пригласил министра иностранных дел Северной Кореи встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе во время заседания Генассамблеи ООН. Параллельно, по его словам, спланированы встречи представителей властей КНДР со специальным представителем США по вопросам Северной Кореи в Вене.

"Это ознаменует начало переговоров о трансформации отношений между США и КНДР путем быстрой денуклеаризации Северной Кореи, которая, как подтвердил председатель Ким, будет завершена до января 2021 года, а также создание длительного и стабильного режима мира на Корейском полуострове", - подчеркнул государственный секретарь США.